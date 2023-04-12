



Блинкен заявил о готовности посетить Китай, но есть условие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого созреют соответствующие условия.



"Наши отношения с Китаем – это не новая "холодная" война, не трение, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют соответствующие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его", - заявил Госсекретарь США на пресс-конференции.



При этом, по его словам, Соединенные Штаты считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном одни из самых значительных и сложных.



"По Китаю, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничества", – добавил Блинкен.

