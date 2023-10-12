



Блинкен встретится с Нетаниягу и Герцогом

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего экстренного визита в Израиль встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом, а также еще с несколькими министрами.



Стороны будут обсуждать террористическую атаку ХАМАСа и похищение людей террористической организацией, которая вывезла заложников в Газу.



Также Блинкен встретится с представителями семей похищенных американцев. Его будет сопровождать посланник правительства США по делам похищенных Стивен Гиллен.



"США поддерживают Израиль. Мы поддерживаем его сегодня, поддержим завтра и будем поддерживать каждый день. И мы всегда будем решительно противостоять терроризму", - сказал Блинкен перед вылетом.



Также в ближайшее время ожидаются другие визиты солидарности высокопоставленных американских чиновников.

