Новости » Политика
Блинкен встретится с Нетаниягу и Герцогом
12.10.2023 07:38 Алина Груднева

Блинкен встретится с Нетаниягу и Герцогом

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего экстренного визита в Израиль встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом, а также еще с несколькими министрами.

Стороны будут обсуждать террористическую атаку ХАМАСа и похищение людей террористической организацией, которая вывезла заложников в Газу.

Также Блинкен встретится с представителями семей похищенных американцев. Его будет сопровождать посланник правительства США по делам похищенных Стивен Гиллен.

"США поддерживают Израиль. Мы поддерживаем его сегодня, поддержим завтра и будем поддерживать каждый день. И мы всегда будем решительно противостоять терроризму", - сказал Блинкен перед вылетом.

Также в ближайшее время ожидаются другие визиты солидарности высокопоставленных американских чиновников.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы