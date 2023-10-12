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Блинкен встретился в Израиле с семьями похищенных ХАМАСом американцев | Фото: Haim Zach (GPO)
12.10.2023 19:36 Алина Груднева

Блинкен встретился в Израиле с семьями похищенных ХАМАСом американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Израиль с визитом солидарности, встретился с семьями американцев.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Я встретился с семьями американских граждан, которые были похищены или убиты террористами ХАМАС", - сказал он.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты делают все, чтобы освободить похищенных, которых террористы вывезли в Газу.

Ранее после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу глава Госдепа рассказал о своем еврейском происхождении и ужасе от зверств террористической организации ХАМАС, которую он, как и израильские лидеры, сравнивает с ИГИЛ. Блинкен пообещал, что США поставят Израилю больше боеприпасов для укрепления ПВО и двухпартийную поддержку военной помощи.

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