



Блинкен встречается с арабскими лидерами в Иордании



Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл 4 ноября в Иорданию, где он примет участие в саммите лидеров арабских стран по поводу ситуации в Газе.



Он уже встретился с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати. С журналистами после переговоров они не беседовали.



Также Блинкен должен был встретиться с главой UNRWA, после чего проведет групповые переговоры с министрами иностранных дел Катара, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также с председателем исполкома ООП.



Позже состоится его встреча с королем Иордании Абдаллой II, чья страна ранее отозвала своего посла в Израиле.



