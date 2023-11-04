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Блинкен встречается с арабскими лидерами в Иордании
04.11.2023 11:22 Алина Груднева

Блинкен встречается с арабскими лидерами в Иордании

 
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл 4 ноября в Иорданию, где он примет участие в саммите лидеров арабских стран по поводу ситуации в Газе.

Он уже встретился с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати. С журналистами после переговоров они не беседовали.

Также Блинкен должен был встретиться с главой UNRWA, после чего проведет групповые переговоры с министрами иностранных дел Катара, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также с председателем исполкома ООП.

Позже состоится его встреча с королем Иордании Абдаллой II, чья страна ранее отозвала своего посла в Израиле.
 
 

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