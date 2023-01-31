



Блинкен: восстановление безопасности в Израиле - приоритет

Восстановление спокойствия в Израиле является неотложной задачей, в которой заинтересованы С(А.



Такое заявление сделал глава Госдепа Энтони Блинкен в иерусалимском отеле Waldorf Astoria.



По его словам, восстановление спокойствия является "неотложной задачей", однако Вашингтон продолжит работу над решением проблемы двух государств.

Он подчеркнул, что США будут выступать против расширения поселений, "аннексии", нарушения статуса-кво и сноса домов.



"Все стороны должны предпринять шаги, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и восстановить спокойствие", — сказал Блинкен.



По его словам, он слышал об озабоченности на встречах с дипломатами в Египте, Израиле и в Самарии.



"Я подтвердил Израилю и его народу нашу непоколебимую приверженность безопасности Израиля", - подчеркнул он.



Блинкен подтвердил приверженность США сотрудничеству с Израилем для противодействия угрозе со стороны Тегерана. Относительно Украины он сказал, что углубление связей между Ираном и Москвой и вооружение, которое предоставляет Исламская Республика, показывают важность оказания поддержки Киеву.



Он также перечислил демократические ценности, лежащие в основе американо-израильских отношений, включая права человека, равенство правосудия перед законом и сильное гражданское общество.