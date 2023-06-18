



Блинкен во время визита в Китай будет говорить о войне РФ против Украины

Прибывший с официальным визитом в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки будет говорить, в частности о войне РФ против Украины, сообщает CNN.



Блинкен заявил, что во время встреч с китайскими чиновниками он намерен поднять "наши вполне реальные беспокойства по целому ряду вопросов", среди которых проблема Тайваня, война РФ против Украины и задержание в Китае американских граждан.



Как отмечает телеканал, хотя Пекин пытается играть роль миротворца между Москвой и Киевом, китайские послания были встречены со значительным скептицизмом со стороны официальных лиц США и других западных лидеров.



Китайские "мирные" предложения критиковали за то, что они не содержали призывов в Россию вывести свои войска с украинской территории.



В преддверии своего визита в субботу Блинкен отдельно поговорил по телефону с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, в ходе которых обсуждали региональные приоритеты, а также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны каждой из стран.



Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном Й и, возможно, главой КНР Си Цзиньпином.



Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским шаром .



Сам Байден накануне заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.



