



Блинкен вернется в Израиль в понедельник для дальнейших консультаций

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова отправится в Израиль в понедельник, 16 октября, для дальнейших консультаций с израильскими лидерами. Об этом заявил в воскресенье представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



Главный американский дипломат отправился в обширную поездку по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить распространения войны. Он только что приземлился в Египте, это его седьмая остановка с момента начала регионального тура в четверг.