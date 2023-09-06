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Блинкен в Киеве: Украина должна получить все необходимое для контрнаступления
06.09.2023 15:17 Дара Киевская

Блинкен в Киеве: Украина должна получить все необходимое для контрнаступления

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил о постоянной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Он выразил уважение к храбрости и решимости украинского народа и руководства страны.

Блинкен прибыл в Украину с целью продемонстрировать поддержку со стороны США и обеспечить Украину необходимыми ресурсами для успешного контрнаступления против РФ.

Госсекретарь США подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимым как для текущей ситуации, так и для долгосрочной стойкости и обороноспособности.

Кроме этого, США выражают готовность продолжать сотрудничество с Украиной для восстановления экономики и укрепления демократических институтов, с целью не только выживания, но и процветания Украины в будущем.

Блинкен также отметил тесное партнерство между США и Украиной, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил ожидание продуктивных и результативных переговоров с американским коллегой.

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