



Блинкен в Киеве: Украина должна получить все необходимое для контрнаступления

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил о постоянной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Он выразил уважение к храбрости и решимости украинского народа и руководства страны.



Блинкен прибыл в Украину с целью продемонстрировать поддержку со стороны США и обеспечить Украину необходимыми ресурсами для успешного контрнаступления против РФ.



Госсекретарь США подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимым как для текущей ситуации, так и для долгосрочной стойкости и обороноспособности.



Кроме этого, США выражают готовность продолжать сотрудничество с Украиной для восстановления экономики и укрепления демократических институтов, с целью не только выживания, но и процветания Украины в будущем.



Блинкен также отметил тесное партнерство между США и Украиной, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил ожидание продуктивных и результативных переговоров с американским коллегой.