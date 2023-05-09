



Блинкен: У Украины есть все необходимое для освобождения своих территорий

Украина получила все необходимое оружие для успешного контрнаступления, - Блинкен

Госсекретарь США: У Украины есть все необходимое для освобождения своих территорий



У Украины есть все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.



"По моим собственным оценкам, у них (ВСУ, - ред.) есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", - сказал Блинкен, передает CNN.



Он отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке военных.



"Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха", - добавил госсекретарь США.



Напомним, во вторник, 9 мая, Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.