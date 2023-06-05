



Блинкен: Связи с арабским миром не могут заменить мир с палестинцами

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что расширение израильских поселений и продолжающийся снос палестинских домов в ПА отдаляют Израиль от мира с палестинцами. Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что американо-израильские отношения остаются “железными”, похвалил американские обязательства в области безопасности перед еврейским государством и сказал, что администрация Байдена будет продолжать способствовать нормализации отношений между Израилем и его арабскими соседями, особенно с Саудовской Аравией.



В то же время он ясно дал понять, что администрация Белого дома недовольна действиями ультраправого правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по расширению еврейских поселений и увеличению числа сносов домов палестинцев.



“Расширение поселений явно представляет собой препятствие на пути к надежде, которую мы ищем”, – сказал Блинкен в своем выступлении перед Американо-израильским комитетом по связям с общественностью в Вашингтоне.



“Точно так же любое движение к аннексии Па, де-факто или де-юре, нарушение исторического статус-кво в святых местах, продолжающийся снос домов и выселение семей, которые жили в своих домах на протяжении поколений, наносят ущерб перспективам два государства”, – отметил он.



По словам Блинкена, улучшение израильско-арабских отношений не может заменить решение о создании двух государств с палестинцами.



“Усилия по интеграции и нормализации не заменяют прогресс между израильтянами и палестинцами, и они не должны идти за его счет”, – подчеркнул Блинкен. “Углубленные отношения Израиля со своими партнерами могут и должны способствовать благополучию палестинского народа и перспективам решения на основе сосуществования двух государств”.