



Блинкен: США привержены своим арабским партнерам в Персидском заливе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил дипломатам в среду, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены своим арабским партнерам в Персидском заливе, сообщает AFP.



Блинкен выступил на встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Эр-Рияде после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом и фактическим правителем королевства наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.



“Соединенные Штаты находятся в этом регионе, чтобы заявить, что мы по-прежнему глубоко заинтересованы в партнерстве со всеми вами”, — cказал Блинкен.



“Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — это ядро нашего видения более стабильного, более безопасного и процветающего Ближнего Востока“, — добавил он.



Комментарии появились на следующий день после встречи Блинкена в Джидде с наследным принцем и премьер-министром Мухаммедом бин Салманом.

После встречи официальный представитель США, которого цитирует Reuters, заявил, что Блинкен и наследный принц Саудовской Аравии провели “открытую и откровенную” дискуссию и обсудили, среди прочего, потенциальную нормализацию отношений Эр-Рияда с Израилем.



“Была достигнута хорошая степень совпадения потенциальных инициатив, в которых мы разделяем одни и те же интересы, а также признаем, в чем у нас есть различия”, — сказал представитель США, добавив, что встреча длилась час сорок минут.



