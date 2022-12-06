



Блинкен: США поможет Украине вернуть все свои территории

США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.



"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - сказал он.



Блинкен добавил, что Штаты также поддерживают Украину в экономическом и гуманитарном плане.



Украинские власти неоднократно отмечали, что задачей Украины является выход на международно признанные границы 1991 года.



При этом Штаты всегда подчеркивают, что именно Украине решать, на каких границах остановиться и когда сесть за стол переговоров с Россией.



Так, президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.



США также заявляли, что не подталкивают Украину к переговорам с РФ, она сама определяет условия и даты.