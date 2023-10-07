



Блинкен: США осуждают террористическое нападение ХАМАСа на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил массированные атаки палестинских террористов на Израиль, которые продолжаются с самого утра, 7 октября.



"Мы полностью осуждаем нападение террористов ХАМАС на Израиль", - сказал глава Госдепа.



По словам Блинкена, Вашинотон поддерживает правительство и народ Израиля и выражает соболезнования семьям жертв.



Также состоялся разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. Глава израильского правительства поблагодарил американского лидера за поддержку.



"Израилю нужна длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу", - сказал Нетаниягу.



