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Блинкен: США осуждают террористическое нападение ХАМАСа на Израиль
07.10.2023 17:24 Алина Груднева

Блинкен: США осуждают террористическое нападение ХАМАСа на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил массированные атаки палестинских террористов на Израиль, которые продолжаются с самого утра, 7 октября.

"Мы полностью осуждаем нападение террористов ХАМАС на Израиль", - сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, Вашинотон поддерживает правительство и народ Израиля и выражает соболезнования семьям жертв.

Также состоялся разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. Глава израильского правительства поблагодарил американского лидера за поддержку.

"Израилю нужна длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу", - сказал Нетаниягу.

 

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