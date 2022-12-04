Блинкен: США будут судить о новом правительстве Израиля по его политике
США выступают категорически против любой "аннексии" в Иудее и Самарии.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции J Street.
"Мы будем возражать против любых действий по аннексии. Мы должны позволить палестинской молодежи, по крайней мере, представить себе лучшее будущее", - сказал он.
По словам Блинкена, США уважают демократический выбор израильского народа и поздравляют Биньямина Нетаниягу с победой на выборах, а также приветствуют его стремление работать на благо всех без исключения жителей Государства Израиль.
Он подчеркнул, что администрация Байдена будет судить о новом правительстве по его политике, "а не по личности конкретных персонажей".