



Блинкен: США будут судить о новом правительстве Израиля по его политике

США выступают категорически против любой "аннексии" в Иудее и Самарии.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции J Street.

"Мы будем возражать против любых действий по аннексии. Мы должны позволить палестинской молодежи, по крайней мере, представить себе лучшее будущее", - сказал он.

По словам Блинкена, США уважают демократический выбор израильского народа и поздравляют Биньямина Нетаниягу с победой на выборах, а также приветствуют его стремление работать на благо всех без исключения жителей Государства Израиль.

Он подчеркнул, что администрация Байдена будет судить о новом правительстве по его политике, "а не по личности конкретных персонажей".