



Блинкен: Соглашение Израиля и Саудии не может заменить создание двух государств

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, 13 сентября, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией не может быть достигнуто за счет решения израильско-палестинского конфликта на основе двух государств.



Выступая в подкасте Pod Save the World, Блинкен сказал: “Любые усилия, которые предпринимаются для улучшения отношений между Израилем и его соседями – не являются и не могут решение между Израилем и палестинцами, разрешающего разногласия и обуславливающего лучшее будущее для палестинцев. И, по нашему мнению, конечно, это должно включать в себя решение на основе двух государств”.



По его мнению, прогресс в отношении палестинцев важен и для саудовцев.



“Из того, что мы слышим от саудовцев, также ясно, что если этот процесс будет продвигаться вперед, то палестинский вопрос будет очень важным”, – сказал он.



Отвечая на вопрос о целесообразности “вознаграждения” нынешнего руководства Израиля и Саудовской Аравии, главный дипломат США подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки отдельных лидеров и правительств.



“Если ведущая мусульманская страна в мире заключит мир с Израилем, это принесет выгоды, выходящие далеко за пределы региона”, – сказал он.



“Это не касается отдельных лидеров или отдельных правительств; они касаются сути проблемы и того, сможем ли мы продвинуть мир, который станет немного более мирным, немного более процветающим, немного более полным возможностей”, – отметил Блинкен. “И я не сомневаюсь, что если бы мы могли помочь добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, это сдвинуло бы мир в этом направлении”.

