



Блинкен сказал, на чем сосредоточены переговоры с Израилем об операции в Газе

Переговоры американской стороны с израильским руководством относительно предстоящей наземной операции в Газе сосредоточено, прежде всего, на минимизации вреда гражданскому населению.



Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.



"Мы говорили с Израилем об их планах, и я дал им совет. Мы сказали, что важно не только то, что они собираются делать, но и то, как они это сделают - особенно в вопросе, который касается максимального сохранения жизней мирного населения", - подчеркнул Блинкен.



По словам главы Госдепа, вопрос гуманитарной помощи жителям Газы очень важен для администрации Байдена, как и освобождение заложников, похищенных ХАМАСом.



"Но что касается нашего диалога с Израилем относительно военной операции, то он сосредоточен на том, как они намерены это осуществить и как лучше всего достичь желаемого результата", - добавил Блинкен.