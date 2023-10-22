Блинкен сказал, на чем сосредоточены переговоры с Израилем об операции в Газе
Переговоры американской стороны с израильским руководством относительно предстоящей наземной операции в Газе сосредоточено, прежде всего, на минимизации вреда гражданскому населению.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.
"Мы говорили с Израилем об их планах, и я дал им совет. Мы сказали, что важно не только то, что они собираются делать, но и то, как они это сделают - особенно в вопросе, который касается максимального сохранения жизней мирного населения", - подчеркнул Блинкен.
По словам главы Госдепа, вопрос гуманитарной помощи жителям Газы очень важен для администрации Байдена, как и освобождение заложников, похищенных ХАМАСом.
"Но что касается нашего диалога с Израилем относительно военной операции, то он сосредоточен на том, как они намерены это осуществить и как лучше всего достичь желаемого результата", - добавил Блинкен.