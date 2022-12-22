



Блинкен: Сильная поддержка Украины - лучший способ приблизить переговоры с РФ

Продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом для того, чтобы приблизить войну к завершению путем дипломатии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, президент США Джо Байден вчера заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что нашу страну будут поддерживать столько, сколько понадобится.



"Сохранение этой поддержки имеет решающее значение, поскольку президент Путин о-прежнему не проявляет интереса к серьезной дипломатии", - отметил Блинкен.



Также он отметил, что, по его мнению, дипломатия является единственным способом завершить войну России против Украины.



"Пока президент Путин не изменит свой курс, лучший способ приблизить перспективы мира, приблизить перспективы полноценной дипломатии - это сохранение нашей сильной поддержки Украины", - резюмировал Блинкен.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть на основе уважения.