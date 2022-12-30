



Блинкен с нетерпением ждем работы с правительством Нетаниягу

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу со вступлением в должность.



Он сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством.



"Я с нетерпением жду совместной работы с новым израильским правительством, чтобы способствовать миру, безопасности и процветанию в регионе, а также продвигать интересы и ценности, которые были в основе наших отношений на протяжении десятилетий", – отметил Блинкен.



По его словам, глубокие связи между двумя странами основаны на непоколебимой приверженности безопасности Израиля и определенных общих идеалах, включая демократические принципы.



"Как сказал президент Байден, мы будем работать с новым правительством, чтобы совместно решать многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается Израиль и ближневосточный регион, включая угрозу со стороны Ирана, и будем продолжать поддерживать решение о создании двух государств и выступать против политики, которая ставит под угрозу его жизнеспособность или противоречит нашим общим интересам и ценностям", – отметил он.

