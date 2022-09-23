



Блинкен: РФ разрушает международный порядок

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ разрушает "тот самый международный порядок, ради поддержания" которого работает Совет Безопасности ООН.



По его словам, псевдореферендумы и мобилизация в РФ - презрение к Организации объединенных наций.



"Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту Владимиру Путину. То, что Путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету", - заявил госсекретарь США.



Блинкен подчеркнул, что коллективный Запад должен призвать Путина прекратить "тот ужас, который он начал"



"Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ", - заявил политик.