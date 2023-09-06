



Блинкен провел переговоры с Нетаниягу и Аббасом: детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.



С главой израильского правительства он обсудил "расширение региональной интеграции Израиля", а также подтвердил прочность двустороннего партнерства и приверженность США безопасности Еврейского Государства. Стороны обсудили общие интересы, в том числе борьбу с иранской угрозой. По словам главы Госдепа, США продолжают поддерживать политику, которая гарантирует свободу, безопасность и процветание как для израильтян, так и для палестинцев.



В ходе отдельного разговора, проведенного с Аббасом, Блинкен выразил обеспокоенность из-за продолжающегося насилия в Иудее и Самарии. Стороны обсудили поддержку "решения о создании двух государств" и борьбу с действиями, которые ставят под угрозу эту идею.



По словам советника Белого дома по национальной безопасности США Джейка Салливана, разговоры с Нетаниягу и Аббасом состоялись вечером, 5 сентября, на фоне продолжающихся переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которые включают обсуждение возможных уступок для палестинцев.



Он отметил, что прорыв в отношениях между Израилем и Саудовской Аравией в обозримом будущем не предвидится. Салливан добавил, что соглашение о нормализации будет одной из ключевых тем переговоров, которые проведет координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк с палестинской делегацией в Саудовской Аравии.