



Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну против Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана.



Он предостерег ливанскую сторону от эскалации на границе с Израилем.



"Ливанскому народу будет нанесен большой ущерб, если Ливан будет втянут в войну, инициированную ХАМАСом", - сказал Блинкен.



По словам главы Госдепа, ливанская армия и силы внутренней безопасности безопасности единственные, кто могут гарантировать безопасность страны и ее территориальную целостность.