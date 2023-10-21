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Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну против Израиля
21.10.2023 20:18 Алина Груднева

Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну против Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана.

Он предостерег ливанскую сторону от эскалации на границе с Израилем.

"Ливанскому народу будет нанесен большой ущерб, если Ливан будет втянут в войну, инициированную ХАМАСом", - сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, ливанская армия и силы внутренней безопасности безопасности единственные, кто могут гарантировать безопасность страны и ее территориальную целостность.

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