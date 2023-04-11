



Блинкен посетит Вьетнам и Японию на фоне обострения в отношениях с Китаем

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Вьетнам в конце этой недели в рамках последней попытки наладить отношения с партнером США на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня, сообщил в понедельник Государственный департамент.



Блинкен посетит Ханой по пути на встречу министров иностранных дел "Большой семерки" в эти выходные на японском горном курорте Каруидзава.



Блинкен "обсудит наше общее видение взаимосвязанного, преуспевающего, мирного и устойчивого Индо-Тихоокеанского региона, а также ряд глобальных вопросов, включая войну России против Украины, ядерное разоружение и нераспространение", - говорится в заявлении Госдепартамента .



Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также встретятся во вторник в Вашингтоне со своими коллегами из Филиппин.



Это будет первая поездка Блинкена во Вьетнам с тех пор, как он стал госсекретарем, хотя вице-президент Камала Харрис раньше посещала страну.



Блинкен отправится в Ханой после того, как присоединится к президенту Джо Байдену в поездке в Ирландию, включая Северную Ирландию.



