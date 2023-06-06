



Блинкен посетит Пекин в ближайшие недели, - Bloomberg

Госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, включая Си Цзиньпина, сообщили Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом, поскольку США надеются возобновить общение на высоком уровне, несмотря на сохраняющуюся напряженность.



Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался от поездки после того, как США обнаружили китайский воздушный шар-шпион, который пролетал над континентальной частью США.



Точное время визита Блинкена все еще не определено, по словам источника.



Представитель Госдепартамента заявил, что агентство не имеет возможности объявить о поездке, и что ранее отмененный визит Блинкена состоится, когда позволят условия.



Если это произойдет, визит станет частью усилий президента Джо Байдена по восстановлению определенной нормализации отношений, которые продолжают омрачаться карательными экономическими мерами и обвинениями с обеих сторон в том, что другая сторона ставит под угрозу глобальную стабильность.



В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби предупредил о "растущей агрессивности" Китая после перехвата американского корабля и самолета-разведчика в последние недели. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил критикой, что США "провокационным образом отправляют военные корабли через полмира к порогу Китая".



