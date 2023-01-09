



Блинкен посетит Израиль: озвучены сроки

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль в конце января.



Это будет первая поездка высокопоставленного представителя администрации Байдена с момента формирования нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



Ожидается, что прибытие Блинкена заложит основу для первого визита Нетаниягу в Вашингтон после его возвращения на должность премьер-министра. Его поездка запланирована на следующий месяц.



Что примечательно, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью NPR тоже анонсировал свой визит в Израиль, однако сроки не уточнил.



"Я поеду в Израиль. Мы все еще работаем над сроками, которые подойдут как мне, так и моим коллегам в Израиле. Но я намерен совершить поездку туда", - сообщил он.