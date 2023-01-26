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Блинкен поинтересуется деталями плана правовой реформы
26.01.2023 20:15 Алина Груднева

Блинкен поинтересуется деталями плана правовой реформы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе запланированного на следующую неделю визита в Израиль намерен обсудить план правовой реформы, который инициирует правительство Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщила помощница госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"У госсекретаря будет возможность получить сведения от широкого круга израильтян, как внутри правительства, так и за его пределами", — сообщила она.

По словам Лиф, этот вопрос вызвал интенсивные дебаты в израильском обществе, потому Блинкену будет интересно узнать мнение людей по этому поводу.

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