Новости » Политика
Блинкен: под руководством Елизаветы II создан тесный союз между США и Британией
09.09.2022 07:38 Алина Груднева

Блинкен: под руководством Елизаветы II создан тесный союз между США и Британией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

 
"Мои глубочайшие соболезнования королевской семье, народу Соединенного Королевства и Содружеству Наций в связи с кончиной Ее Величества Елизаветы II", - сказал он.
 
По словам Блинкена, она была источником вдохновения для многих американцев.
 
"Под ее руководством был создан еще более тесный союз между США и Соединенным Королевством", — подчеркнул он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы