



Блинкен: под руководством Елизаветы II создан тесный союз между США и Британией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

"Мои глубочайшие соболезнования королевской семье, народу Соединенного Королевства и Содружеству Наций в связи с кончиной Ее Величества Елизаветы II", - сказал он.

По словам Блинкена, она была источником вдохновения для многих американцев.

"Под ее руководством был создан еще более тесный союз между США и Соединенным Королевством", — подчеркнул он.