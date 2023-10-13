



Блинкен поблагодарил Аббаса за усилия оп деэскалации

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за "усилия" по деэскалации.



Соответствующее заявление он сделал во время их встречи в Аммане.



Блинкен подтвердил осуждение со стороны США террористических атак ХАМАСа против Израиля и подробно рассказал об усилиях Вашингтона по предотвращению расширению географии войны.



Он также "выразил соболезнования" семьям гражданских среди палестинцев и подтвердил, что ХАМАС, отметив, что мирные жители не виноваты в зверствах, которые совершает террористическая организация.



"Блинкен подтвердил приверженность США сотрудничеству с палестинским руководством и народом в усилиях по обеспечению безопасности", — сообщает пресс-служба Госдепа.



Как сообщалось ранее, Аббас призвал США предотвратить "насильственное изгнание" палестинцев из Газы, сказав, что это станет "второй Накбой".