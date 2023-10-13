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Блинкен поблагодарил Аббаса за усилия оп деэскалации
13.10.2023 16:18 Алина Груднева

Блинкен поблагодарил Аббаса за усилия оп деэскалации

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за "усилия" по деэскалации.

Соответствующее заявление он сделал во время их встречи в Аммане.

Блинкен подтвердил осуждение со стороны США террористических атак ХАМАСа против Израиля и подробно рассказал об усилиях Вашингтона по предотвращению расширению географии войны.

Он также "выразил соболезнования" семьям гражданских среди палестинцев и подтвердил, что ХАМАС, отметив, что мирные жители не виноваты в зверствах, которые совершает террористическая организация.

"Блинкен подтвердил приверженность США сотрудничеству с палестинским руководством и народом в усилиях по обеспечению безопасности", — сообщает пресс-служба Госдепа.

Как сообщалось ранее, Аббас призвал США предотвратить  "насильственное изгнание" палестинцев из Газы, сказав, что это станет "второй Накбой".

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