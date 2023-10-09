



Блинкен отрицает прямое участие Ирана в нападении на Израиль

Вторжение террористов ХАМАС на юг Израиля в субботу и массовые ракетные обстрелы и авиаудары между Газой и Израилем привели к усилению контроля над действиями Ирана.



Сообщения высокопоставленных членов ХАМАСа и “Хизбаллы” позволяют предположить, что Иран принимал активное участие в планировании терактов с августа прошлого года. Они утверждают, что операция получила зеленый свет на встрече в Бейруте в прошлый понедельник с участием офицеров иранского КСИР. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил CNN, что США “пока не видели доказательств того, что Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой”, хотя и признал давние отношения между Ираном и ХАМАС.



“В настоящее время у нас нет никакой информации, подтверждающей эту версию”, – добавил другой американский чиновник.



Критики администрации Байдена утверждают, что размораживание иранских фондов в размере 6 миллиардов долларов в результате недавнего обмена пленными между США и Ираном косвенно способствовало таким действиям.



“ХАМАС знает, и Иран знает, что они перемещают деньги”, – заявила кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли.



“Эти средства можно использовать только в гуманитарных целях, таких как продукты питания и лекарства”, – сказал в ответ на это Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансам. “Все деньги, хранящиеся на закрытых счетах в Дохе… остаются в Дохе. Ни копейки не потрачено”.