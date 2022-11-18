Новости » Политика
Блинкен отправится в Катар на следующей неделе
18.11.2022 20:20 Ольга Белозерова

Блинкен отправится в Катар на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Катар 21-22 ноября, чтобы начать пятый ежегодный стратегический диалог между США и Катаром.

Блинкен встретится с высокопоставленными официальными лицами Катара в ходе визита, сообщает сайт Госдепа.

Кроме этого, Блинкен еще раз выскажет "признательность США за давнее партнерство между Соединенными Штатами и Катаром и обсудит ряд приоритетов, включая глобальное здравоохранение, гуманитарную помощь, международное развитие, труд и права человека, сотрудничество в области безопасности, изменение климата, а также торговлю и инвестиции". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы