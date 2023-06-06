



Блинкен отправился в Саудовскую Аравию: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Саудовскую Аравию с целью укрепить отношения между двумя странами.



Его поездка будет длиться три дня.



Визит, в том числе, будет посвящен усилиям по прекращению конфликтов в Судане и Йемене, совместной борьбе с террористической организацией ISIS и отношениям арабского мира с Израилем.



Ожидается, что Блинкен приземлится в Джидде сегодня вечером, 6 июня. Его встретит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. В среду, 7 июня, глава Госдепа отправится в Эр-Рияд, чтобы принять участие в заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива.



В рамках непрекращающихся усилий, в Вашингтоне надеются на то, что Саудовская Аравия согласится на нормализацию отношений с Израилем.



Накануне Блинкен сказал, что США не питают иллюзий относительно того, что этот процесс будет легким и быстрым.



"Но мы по-прежнему привержены работе для достижения этого результата", - отметил глава Госдепа.