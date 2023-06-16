



Блинкен опроверг слухи об уступках Ирану по ядерной сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о том, что Вашингтон продвигает "упрощенную" ядерную сделку с Ираном.



Соответствующее заявление он сделал днем, 16 июня.



"Некоторая информация, которую мы видим о ядерном соглашении или об обмене пленными, неточна или просто не соответствует действительности", - подчеркнул он.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что США могут снять санкции на экспорт нефти Ираном, если Тегеран выполнит некоторые обязательства по ядерной программе. Например, если в Исламской Республике согласятся снизить уровень обогащения урана.