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Блинкен обсудил с израильским министром палестинцев и ядерную угрозу Ирана
17.08.2023 20:48 Алина Груднева

Блинкен обсудил с израильским министром палестинцев и ядерную угрозу Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

Их переговоры состоялись в четверг, 17 августа, в Вашингтоне.

По данным Госдепа США, стороны обсудили важность деэскалации в регионе и приверженность Вашингтона решению израильско-палестинского конфликта.

Как отметил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, также они говорили о региональных вызовах, создаваемых Ираном. В частности, речь шла о террористической деятельности Исламской Республики и ее ядерной программе.

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