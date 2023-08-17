



Блинкен обсудил с израильским министром палестинцев и ядерную угрозу Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.



Их переговоры состоялись в четверг, 17 августа, в Вашингтоне.



По данным Госдепа США, стороны обсудили важность деэскалации в регионе и приверженность Вашингтона решению израильско-палестинского конфликта.



Как отметил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, также они говорили о региональных вызовах, создаваемых Ираном. В частности, речь шла о террористической деятельности Исламской Республики и ее ядерной программе.