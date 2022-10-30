



Блинкен обратился к России по поводу зерновой инициативы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке с Украиной, которая была приостановлена 29 октября из-за "атаки" на российские корабли в Черном море.

По его словам, срыв реализации соглашения повлияет на бедные страны и мировые цены на продовольствие. Кроме того, это усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в сфере продовольственной безопасности.

"США настоятельно призывают все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней", - отметил Блинкен.