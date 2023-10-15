



Блинкен обратился к Китаю по поводу Ближнего Востока

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай воспользоваться влиянием на Ближнем Востоке для недопущения расширения круга войны, вспыхнувшей в Израиле.



По данным Bloomberg, такое заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.



По его словам, такой вопрос Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ваном И перед тем, как вылететь из Эр-Рияда, который посетил в рамках ближневосточного турне.



Разговор Блинкена и Ван И продолжался около часа. Миллер отметил, что переговоры стали возможными отчасти благодаря дипломатической работе, которую администрация Байдена проводит с китайской стороной в последние месяцы.