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Блинкен обратился к Китаю по поводу Ближнего Востока
15.10.2023 12:07 Алина Груднева

Блинкен обратился к Китаю по поводу Ближнего Востока

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай воспользоваться влиянием на Ближнем Востоке для недопущения расширения круга войны, вспыхнувшей в Израиле.

По данным Bloomberg, такое заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, такой вопрос Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ваном И перед тем, как вылететь из Эр-Рияда, который посетил в рамках ближневосточного турне. 

Разговор Блинкена и Ван И продолжался около часа. Миллер отметил, что переговоры стали возможными отчасти благодаря дипломатической работе, которую администрация Байдена проводит с китайской стороной в последние месяцы.

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