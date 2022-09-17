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Блинкен о захоронениях в Изюме: нужно усилить поддержку Украины
17.09.2022 12:19 Алина Груднева

Блинкен о захоронениях в Изюме: нужно усилить поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал нахождение массовых захоронений под освобожденным Изюмом.

 
Глава Госдепа объявил о необходимости усиления поддержки Украины.
 
"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в украинском Изюме душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину", - сказал он.
 
По словам Блинкена, США поддерживают Украину в привлечении к ответственности за эти преступления.

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