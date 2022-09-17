



Блинкен о захоронениях в Изюме: нужно усилить поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал нахождение массовых захоронений под освобожденным Изюмом.

Глава Госдепа объявил о необходимости усиления поддержки Украины.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в украинском Изюме душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину", - сказал он.

По словам Блинкена, США поддерживают Украину в привлечении к ответственности за эти преступления.