



Блинкен о встрече с кронпринцем Саудовской Аравии: очень продуктивная

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, которая состоялась в Эр-Рияде в рамках его ближневосточного турне.



По итогам, глава Госдепа назвал переговоры с кронпринцем "очень продуктивными".



Встреча, в ходе которой обсуждалась ситуация в Израиле и Газе, длилась чуть меньше часа.



Она состоялась на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия из-за войны заморозила переговоры относительно нормализации отношений с Израилем.