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Блинкен о встрече с кронпринцем Саудовской Аравии: очень продуктивная
15.10.2023 09:29 Алина Груднева

Блинкен о встрече с кронпринцем Саудовской Аравии: очень продуктивная

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил встречу с наследным принцем  Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, которая состоялась в Эр-Рияде в рамках его ближневосточного турне.

По итогам, глава Госдепа назвал переговоры с кронпринцем "очень продуктивными". 

Встреча, в ходе которой обсуждалась ситуация в Израиле и Газе, длилась чуть меньше часа.

Она состоялась на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия из-за войны заморозила переговоры относительно нормализации отношений с Израилем.

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