



Блинкен о доставке первой партии помощи Газе: ХАМАС не должен вмешиваться

США приветствовали доставку на 20-ти грузовиках гуманитарной помощи в Газу через египетский контрольно-пропускной пункт Рафиах.



Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил Египет, Израиль и ООН.



По его словам, доставка помощи поможет предотвратить гуманитарный кризис в Газе. Глава Госдепа отмечает, что открытие КПП "Рафиах" стало возможным после нескольких дней "изнурительных" дипломатических переговоров.



"ХАМАС не должен вмешиваться в предоставление этой жизненно важной помощи. Гражданские не несут ответственности за ужасающие зверства ХАМАСа, они не должны страдать из-за его действий", - сказал Блинкен.



Он пообещал, что Вашингтон продолжит работать над созданием безопасных зон в Газе, куда гражданские, в том числе иностранцы, смогут эвакуироваться. Также США продолжат прилагать усилия для освобождения удерживаемых ХАМАСом заложников.