



Блинкен: новой ядерной сделки с Ираном не предвидится

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что никакого нового ядерного соглашения с Ираном в обозримом будущем не предвидится.



Соответствующее заявление он сделал в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.



"В ближайшем будущем договоренности не будет, хотя мы по-прежнему готовы искать дипломатические пути решения проблемы", - отметил он.



По словам Блинкена, то, как в будущем будут развиваться отношения с Ираном, будет видно по действиям Исламской Республики.



"Ирану не стоит предпринимать действия, которые еще больше обостряют напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и на Ближнем Востоке", - добавил он.

