Блинкен: новой ядерной сделки с Ираном не предвидится
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что никакого нового ядерного соглашения с Ираном в обозримом будущем не предвидится.
Соответствующее заявление он сделал в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
"В ближайшем будущем договоренности не будет, хотя мы по-прежнему готовы искать дипломатические пути решения проблемы", - отметил он.
По словам Блинкена, то, как в будущем будут развиваться отношения с Ираном, будет видно по действиям Исламской Республики.
"Ирану не стоит предпринимать действия, которые еще больше обостряют напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и на Ближнем Востоке", - добавил он.