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Блинкен: новой ядерной сделки с Ираном не предвидится
28.06.2023 19:42 Алина Груднева

Блинкен: новой ядерной сделки с Ираном не предвидится

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что никакого нового ядерного соглашения с Ираном в обозримом будущем не предвидится.

Соответствующее заявление он сделал в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"В ближайшем будущем договоренности не будет, хотя мы по-прежнему готовы искать дипломатические пути решения проблемы", - отметил он.

По словам Блинкена, то, как в будущем будут развиваться отношения с Ираном, будет видно по действиям Исламской Республики.

"Ирану не стоит предпринимать действия, которые еще больше обостряют напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и на Ближнем Востоке", - добавил он.
 

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