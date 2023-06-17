



Блинкен назвал основные цели поездки в Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин установление "открытого и расширенного" диалога с властями Китая.



Об этом сообщает Kyodo.



Как отметил представитель Белого дома, такое развитие событий необходимо и желательно для мира, чтобы Штаты и КНР могли "ответственно" управлять своими разногласиями и избегать просчетов.



"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - сказал Блинкен перед своей поездкой в Китай.



Высокопоставленный американский дипломат также рассказал, что его визит в Пекин преследует еще две важные цели:



продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих "реальных опасениях по ряду вопросов",



и изучать потенциальные области сотрудничества, где "пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата".



В то же время отмечается, что официальные лица США не ожидают прорыва в сложных отношениях Штатов с Китаем только благодаря поездке Блинкена.



При этом они полагают, что такой визит проложит путь к расширению контактов между высокопоставленными официальными лицами США и Китая по всем направлениям.



"Это важный, но в некотором смысле недостаточный шаг, потому что предстоит проделать большую работу", - сказал сам Блинкен в Вашингтоне на пресс-конференции незадолго до отлета.





