



Блинкен начал ближневосточный тур: первая остановка - Каир

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Каир, открывая поездку на Ближний Восток, которая также приведет его в Иерусалим и Рамаллу.



В Египте Блинкен планирует поговорить со студентами Американского университета в Каире, а затем провести переговоры с египетскими официальными лицами, в том числе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, о терактах в Иерусалиме и насилии в Иудее и Самарии, которые, вероятно, будут фигурировать в их переговорах.



Завтра у него запланирована поездка в Израиль. Это самый важный этап визита, в ходе которого пройдут переговоры с израильскими и палестинскими официальными лицами.



