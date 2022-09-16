



Блинкен: "Мы привержены продвижению Соглашений Авраама"

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление по случаю двухлетней годовщины заключения Соглашений Авраама.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Блинкен заявил, что соглашения "привели к новым формам сотрудничества и региональной интеграции на Ближнем Востоке и за его пределами".



"Мы привержены продвижению и расширению этих соглашений между Израилем и странами с арабским и мусульманским большинством для укрепления региональной безопасности, процветания и мира. Соединенные Штаты надеются помочь укрепить и углубить эти партнерские отношения в ближайшие годы", - подчеркнул представитель США.