



Блинкен: КПП "Рафиах" будет открыт

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрольно-пропускной пункт "Рафиах" на египетской границе будет открыт для палестинцев, желающих эвакуироваться из Газы, и гумпомощи.



"КПП будет открыть. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь тем, кто в ней нуждается", - подтвердил он по итогам встречи с египетским президентом Сиси.



По словам главы Госдепа, все страны, которые он посетил с момента начала войны в Израиле, подтвердили приверженность предотвращению расширения географии боевых действий и обеспечению Газы гуманитарной помощью.