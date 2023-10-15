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Блинкен: КПП "Рафиах" будет открыт
15.10.2023 21:57 Алина Груднева

Блинкен: КПП "Рафиах" будет открыт

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрольно-пропускной пункт "Рафиах" на египетской границе будет открыт для палестинцев, желающих эвакуироваться из Газы, и гумпомощи.

"КПП будет открыть. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь тем, кто в ней нуждается", - подтвердил он по итогам встречи с египетским президентом Сиси.

По словам главы Госдепа, все страны, которые он посетил с момента начала войны в Израиле, подтвердили приверженность предотвращению расширения географии боевых действий и обеспечению Газы гуманитарной помощью.

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