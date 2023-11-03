Новости » Политика
Блинкен: Израиль не одинок, не позволим расширить круг войны
03.11.2023 15:49 Алина Груднева

Блинкен: Израиль не одинок, не позволим расширить круг войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам своих встреч в Тель-Авиве заявил, что Израиль не останется в одиночестве перед лицом террора, а Вашингтон сделает все, чтобы круг войны не расширился.

"Мы должны предотвратить эскалацию и распространение конфликта на другие арены. США продолжат реагировать на нападения на наши силы. Мы сделаем все необходимое, чтобы сдержать любые нападения. Наши партнеры в регионе призваны сыграть важную роль в предотвращении эскалации", - сказал он.

По словам Блинкена, необходимо сделать все возможное, чтобы, в том числе, предотвратить вред мирному населению Газы.

"Гражданские не должны нести ответственность за последствия бесчеловечности ХАМАСа. Мы дали Израилю советы о том, как свести к минимуму гибель мирных жителей. Мы говорили о конкретных шагах, которые можно предпринять. Мы обсудили механизм доставки топлива в больницы на юге Газы. Израиль выражает понятную обеспокоенность по поводу топлива для больниц на севере Газы, где действует ХАМАС", - добавил Блинкен.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы