



Блинкен: Израиль должен не допустить гуманитарной катастрофы в Газе

Появились первые подробности сегодняшней встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По данным Walla, глава Госдепа сказал, что Израиль должен не допустить "гуманитарной катастрофы в Газе" для сохранения международной поддержки на длительный срок.



"США понимают необходимость разгромить ХАМАС, но подчеркивают: Израилю необходимо гарантировать, что в Газе не возникнет гуманитарного кризиса", - подчеркнул Блинкен.



Напомним, что Блинкен вернулся в Израиле 16 октября после ближневосточного турне, в ходе которого пытались расширить круг поддержки тех, кто осуждает ХАМАС. Он провел встречи с президентом Ицхаком Герцогом. Беседуя с Нетаниягу, главе Госдепа пришлось прервать разговор, чтобы спрятаться в убежище на время ракетного обстрела из Газы