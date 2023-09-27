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Блинкен: Израиль - 41-я страна в программе безвиза
27.09.2023 16:51 Алина Груднева

Блинкен: Израиль - 41-я страна в программе безвиза

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Израиль со вступлением в программу безвиза.

Он подчеркнул, что это еще больше укрепляет партнерство между двумя странами.

"Израиль теперь является 41-м участником программы безвизового въезда. Это важное достижение представляет собой решающий шаг вперед в нашем стратегическом партнерстве, которое расширит свободу передвижения для граждан США",  - сказал он.

Как сообщалось ранее, новая процедура потребует от израильтян заполнить цифровую форму на сайте ESTA (Электронная система авторизации поездок). Ответы будут получены в течение 72 часов.
 

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