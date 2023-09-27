



Блинкен: Израиль - 41-я страна в программе безвиза

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Израиль со вступлением в программу безвиза.



Он подчеркнул, что это еще больше укрепляет партнерство между двумя странами.



"Израиль теперь является 41-м участником программы безвизового въезда. Это важное достижение представляет собой решающий шаг вперед в нашем стратегическом партнерстве, которое расширит свободу передвижения для граждан США", - сказал он.



Как сообщалось ранее, новая процедура потребует от израильтян заполнить цифровую форму на сайте ESTA (Электронная система авторизации поездок). Ответы будут получены в течение 72 часов.

