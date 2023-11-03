



Блинкен: ХАМАСу наплевать на благополучие палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое выступление в Тель-Авиве одновременно с речью из Ливана генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.



"Нам нужно делать больше, чтобы помочь палестинцам, иначе мы сыграем на руку ХАМАСа и террористам", - сказал он.



По словам Блинкена, ХАМАСу наплевать на благополучие палестинских граждан, которых террористы используют как живой щит.



"Я говорил с израильскими лидерами о необходимых шагах относительно доставки топлива в Газу. Они боятся, что ХАМАС будет использовать это топливо в своих целях. Цинизм ХАМАСа не знает границ", - добавил он.