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Блинкен – Герцогу: США поддерживают Израиль сегодня, завтра, каждый день
12.10.2023 22:23 Наталья Богинская

Блинкен – Герцогу: США поддерживают Израиль сегодня, завтра, каждый день

Пресс-служба президента страны сообщила, что “президент страны Ицхак Герцог встретился 12 октября с госсекретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Израиле”. 
  
“Отчим госсекретаря Сэмюэл Писар был человеком, пережившим Холокост, он написал большую книгу, где попытался поделиться опытом пережившего Катастрофу – своим трагическим прошлым, запомнившимся ему и тем, что евреев, старых и молодых, забирали из их собственных домов и гнали, как стадо, прямиком в ад, образ, который невозможно забыть и ни в коем случае повторить ни при каких обстоятельствах”, – сказал Герцог.   
 
Госсекретарь Энтони Блинкен ответил, что привез с собой главный посыл от американского правительства. 
“Соединенные Штаты поддерживают Израиль сегодня, завтра, каждый день.  Выбор ясен, мы вместе, и пойдем по правильному и справедливому пути”, – сказал он.

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