



Блинкен – Герцогу: США поддерживают Израиль сегодня, завтра, каждый день

Пресс-служба президента страны сообщила, что “президент страны Ицхак Герцог встретился 12 октября с госсекретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Израиле”.



“Отчим госсекретаря Сэмюэл Писар был человеком, пережившим Холокост, он написал большую книгу, где попытался поделиться опытом пережившего Катастрофу – своим трагическим прошлым, запомнившимся ему и тем, что евреев, старых и молодых, забирали из их собственных домов и гнали, как стадо, прямиком в ад, образ, который невозможно забыть и ни в коем случае повторить ни при каких обстоятельствах”, – сказал Герцог.



Госсекретарь Энтони Блинкен ответил, что привез с собой главный посыл от американского правительства.

“Соединенные Штаты поддерживают Израиль сегодня, завтра, каждый день. Выбор ясен, мы вместе, и пойдем по правильному и справедливому пути”, – сказал он.