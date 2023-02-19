



Блинкен: Если сейчас Украина перестанет бороться – ей конец

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна определить, как будет выглядеть мир после войны с Россией. Блинкена спросили, что означает мир – возвращение России в линии по состоянию на 23 февраля 2022 года или период 2014 года. Он ответил, что это решение должна принимать Украина.



"Это их страна, их будущее, их решение", – сказал Блинкен.



Госсекретарь США согласился с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что война закончится, когда Россия выведет свои войска из Украины.



“Как сказала Анналена, если Россия сегодня выведет свои войска, то война закончится. Конечно, если Украина сегодня перестанет воевать – ей конец”, – заявил Блинкен. Он добавил, что США будут поддерживать "решение наших украинских друзей по поводу будущего их страны".



Кроме того, Блинкен подчеркнул, что мир должен быть справедливым и соответствовать Уставу ООН. Он считает, что Россия должна понести наказание, чтобы агрессия РФ против Украины не показала другим потенциальным агрессорам, что такое “может сойти с рук”. По его словам, Запад должен сделать все, чтобы убедиться, что Россия не повторит агрессию с течением времени.



"И, среди прочего, это значит убедиться, что у Украины есть возможность сдерживать агрессию и, если необходимо, эффективно защищаться от нее", – добавил он.



Также Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи". Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, стремящееся к миру в Украине.



В Мюнхене Блинкен также анонсировал "очень важную речь" Джо Байден во время визита в Польшу.