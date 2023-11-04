Новости » Политика
Блинкен благодарит Ливан за усилия в предотвращении распространения войны
04.11.2023 12:56 Алина Груднева

Блинкен благодарит Ливан за усилия в предотвращении распространения войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Иордании, поблагодарил временного премьер-министра Ливана Наджиба Микати за усилия по удержанию его страны от войны с Израилем.

По данным Госдепа, об этом они говорили во время встречи.

"Блинкен благодарит Микати за его усилия в предотвращении втягивания Ливана в войну, которой не хочет ливанский народ", - сообщает представитель Госдепа Мэтью Миллер. 

Также американский госсекретарь обсудил с собеседником усилия США по обеспечению гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы