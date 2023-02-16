



Блинкен: Белый дом не поощряет Украину вернуть себе Крым

США не считают сейчас мудрым шагом возвращение Украиной Крыма военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ссылкой на несколько источников издание Politico.



По информации издания, Блинкен заявил, что Белый дом "не поощряет Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев".



Блинкен также подчеркнул, что для Путина попытка Украины вернуть себе Крым может стать красной линией, которая "приведет к более широкой реакции России".



Основное внимание администрации США "направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, в основном на востоке".





